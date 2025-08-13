استمرار موجة الحر الرابعة في إنجلترا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 34 درجة

تستمر موجة الحر الرابعة في الصيف اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أجزاء من إنجلترا.

ومازال تنبيه صحي من الحرارة قائما في منطقة ويست ميدلاندز وإيست ميدلاندز وجنوب شرق إنجلترا ولندن وشرق إنجلترا حتى الساعة السادسة مساء(1700 بتوقيت جرينش)، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى ذروتها عند 4ر33 درجة أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وتخضع أجزاء كبيرة من إنجلترا بالفعل لإنذارات صفراء.

وتم تسجيل أعلى قراءات في بنسون وأوكسفوردشاير وروس-اون-واي في هيريفوردشاير ونورثولت في غرب لندن.

وكانت موجة الحر الأخيرة وهي الرابعة هذا الصيف حتى الآن قد دفعت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ومكتب الأرصاد الجوية لإصدار تحذير من الحرارة أمس الثلاثاء.