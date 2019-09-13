المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

•محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط لها في تركيا بتمويل قطري



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش تصدى لمحاولة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير 19آلية للميلشيات الإرهابية حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة، فضلًا عن استهداف الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة.

وتابع: «نواصل تعقب عناصر الميليشيات، وقاعدة الجفرة لم يصبها أي ضرر وتواصل أداء مهامها العسكرية، و لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس»، مشيرًا إلى أن محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط لها في تركيا بتمويل قطري.