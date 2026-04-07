 مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:12 ص القاهرة
مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر

تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية

نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 12:00 ص

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس، تعليق عملية الإجلاء الطبي التي كانت مقررة اليوم للمرضى من غزة إلى مصر عبر رفح في أعقاب مقتل متعاقد في حادث أمني بالقطاع.

وقال جيبريسوس عبر حسابه على منصة إكس: «نشعر بحزن شديد لتأكيد مقتل شخص متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة اليوم خلال حادث أمني.. كان اثنان من موظفي منظمة الصحة العالمية حاضرين في الموقع لكنهما لم يتعرضا لأي إصابات».

وأضاف: «نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبائه وزملائه.. ويجري التحقيق في الحادث من قبل السلطات المختصة».

وتابع: «عقب الحادث، علّقت منظمة الصحة العالمية اليوم عملية الإجلاء الطبي للمرضى من غزة عبر رفح إلى مصر.. وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر».

واستكمل المسئول الأممي: «نحن ممتنون للغاية لزملائنا الذين يعملون ليلاً ونهاراً رغم المخاطر لضمان حصول سكان غزة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها».

وختم بالقول: «ندعو إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. السلام هو خير دواء».

