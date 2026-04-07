نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: مفاعل ديمونة يضم 2000 طن مواد مشعة واستهدافه مصيبة

قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن استهداف إيران لمحيط مفاعل ديمونة الإسرائيلي تمثل رسالة تحذيرية واضحة، مؤكدا أن المفاعل يُعد «هدفا سهلا» لإيران.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن المفاعل يحتوي على مواد شديدة الإشعاعية تتجاوز الـ 2000 طن، موضحا أنها تفوق بمراحل ما يحتويه مفاعل بوشهر الإيراني 210 أطنان.

وأكد أن استهداف مفاعل ديمونة سيكون «مصيبة» بحسب وصفه، مشددا على ضرورة ابتعاد كل الأطراف عن المنشآت النووية.

ودعا دول الخليج العربي إلى التدخل في هذا الملف لتجنب الاقتراب من مفاعل «بوشهر» الإيراني لأن ذلك سيمثل «دمارا»، معتبرا أن القواعد الأمريكية هدفها «المال ولا يهمها دول المنطقة».

وأوضح أن الأمم المتحدة تفتقر لسلطة القرار المسموع في هذا النزاع، بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية.