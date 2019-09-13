بابا الفاتيكان يزور تايلاند واليابان نوفمبر القادم

يعتزم بابا الفاتيكان فرانسيس الأول القيام بزيارة رسمية إلى تايلاند في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل، بناء على دعوة من حكومة البلاد، بحسب ما أعلنه السفير البابوي في بانكوك. ومن المقرر أن يقوم البابا بزيارة لليابان في وقت لاحق.

وقال السفير بول تشانج إن-نام في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانكوك: "تلبية لدعوة من الحكومة الملكية وأساقفة تايلاند، سيقوم الحبر الأعظم بزيارة بابوية إلى مملكة تايلاند في الفترة من 20 تشرين ثان/نوفمبر المقبل وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر. وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق".

يشار إلى أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، ولكنها ترتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الكنيسة الكاثوليكية في روما منذ عام 1969، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة عن " مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في تايلاند ".

وقام بالزيارة البابوية الوحيدة إلى تايلاند، بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني في آيار/مايو عام 1984.

ووفقا لبيان صدر اليوم، يعتزم البابا فرانسيس الأول أن يعقب زيارة تايلاند بأخرى إلى اليابان، في تشرين ثان/نوفمبر 23-27.

وجرى الإعلان عن جولة البابا في تايلاند واليابان في ثلاث دول على نحو متزامن، هي اليابان، وتايلاند والفاتيكان.