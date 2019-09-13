مباحثات نمساوية كرواتية حول رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل

بحث وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرج، اليوم الجمعة، مع نظيره الكرواتي غوردان غريتش رادمان، ترتيبات رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل 2020.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية إن الاجتماع عقد في مقر الوزارة بالعاصمة /فيينا/، وبحث العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الاقتصادي وفرص توسعة الاتحاد الأوروبي من خلال ضم دول غرب البلقان.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب الاجتماع التقى الوزيران مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية حيث أكدا استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في كافة القضايا الأوروبية والدولية، لافتين إلى أهمية الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد "بريكست".