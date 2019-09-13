لاكازيت يغيب عن أرسنال حتى الشهر المقبل

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، غياب لاعبه الفرنسي أليكساندر لاكازيت، عن فريقه حتى أكتوبر المقبل، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن اللاعب الدولي الفرنسي شارك في المباريات الأخيرة مصاباً، لكنه الآن يحتاج إلى راحة وتقوية كاحله ليعود في كامل اللياقة البدنية.

وسجل لاكازيت هدفين في ثلاث مباريات مع الفريق هذا الموسم، ومنها هدف في شباك توتنهام في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 /2 ، في ديربي شمال لندن.

ومن المقرر أن يغيب صاحب الـ28عاماً عن زيارة فريقه يوم الأحد إلى واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي، وكذلك مباراته خارج أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب لاكازيت عن مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام كل من أستون فيلا ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مباراة نوتنجهام فورست في ملعب "الإمارات" في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.