عمدة برلين يدين الاعتداء على العمدة السابقة ويعتبره اعتداء على الديمقراطية

أدان عمدة برلين كاي فيجنر، الاعتداء الجسدي على وزيرة الاقتصاد في المدينة وعمدتها السابقة، فرانزيسكا جيفي، بأشد العبارات الممكنة.

وقال فيجنر العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يمثل تيار يمين الوسط، في بيان له صباح اليوم الأربعاء: "أي شخص يهاجم السياسيين يهاجم ديمقراطيتنا".

وأضاف: "لن نتسامح مع هذا. سنعارض كل أشكال العنف والكراهية والتحريض ونحمي ديمقراطيتنا".

وأفاد فيجنر، بأن مجلس الشيوخ سيبحث ردود الفعل على الهجوم الذي تعرضت له جيفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، والذي يشمل فرض عقوبات أكثر صرامة على الهجمات على السياسيين.

وكانت جيفي، التي تقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل تيار يسار الوسط في العاصمة، أصيبت بجروح طفيفة في الهجوم الذي وقع ف إحدى المكتبات، إلا أنها عاد للعمل بعد ذلك.

وبحسب الشرطة، فقد قام رجل فجأة بمهاجمة السياسية في إحدى المكتبات من الخلف، بحقيبة مليئة بمحتويات صلبة وضربها على رأسها وعلى رقبتها.