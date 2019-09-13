حددت محكمة النقض، جلسة 20 يناير المقبل، لنظر الطعون على أحكام الإدانة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، في 26 مارس الماضي، ضد 127 متهمًا في قضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة».

وفي مايو الماضي، تقدم دفاع المتهمين في بالطعن الذي حمل رقم 9169 لسنة 2019 أمام المحكمة، مطالبا بقبول الطعن، وتصدي محكمة النقض في القضية.

وأكد المحامي سامح سمير، دفاع 50 متهمًا، لـ«الشروق»، أنه قدم مذكرة بالطعن على الحكم مستندة على عدة أسباب، أهمها بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والقصور في تسبيب الحكم والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وإخلال المحكمة في الاستناد على الأدلة في إثبات الاتهامات على المتهم.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين والحبس عام مع الشغل لـ120 متهمًا آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، ووضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد نصار، وأمانة سر أيمن القاضي.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا غيابيا.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.