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تنفيذ 5.59 آلاف حكم قضائي بنطاق مديرية أمن الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب – عصام عامر:
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 4:46 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 4:46 م

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من تنفيذ 5 آلاف و59 حكم قضائي متنوع، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط «5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، و36 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و67 قطعة سلاح أبيض متنوع، و32 قضية تموينية، و2308 مخالفة مرورية، و217 مخالفة مرافق عامة» وذلك خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بنطاق أقسام شرطة المحافظة الثمانية عشر؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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