محمد محيي يستعد لطرح أغنية «بعدنا» من ألبومه الجديد

يستعد المطرب محمد محيى لطرح أغنية جديدة بعنوان " بعدنا"، وهي خامس أغنيات ألبومه الجديد " بتاع زمان"، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وطرح محيي مؤخرا أغنيات "قضية"، من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع موسيقى فهد.

و "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمرى"، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، و"قولت أخونة"، كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد.

ويتعاون محي فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، محمد رحيم، فهد، وليد سعد، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، محمد العشي، رفيق عاكف، حسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.