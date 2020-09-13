تأجيل محاكمة امرأة بريطانية من أصل إيراني متهمة بالتجسس

تأجلت اليوم الأحد المحاكمة المقررة في إيران لمواطنة بريطانية من أصل إيراني التي تقضي عقوبة بالسجن، بتهمة التجسس، بشكل غير متوقع.

وقالت صحيفة "جارديان"، إن المحاكمة الجديدة لـ نازانين زغاري راتكليف تأجلت في اللحظة الأخيرة، طبقا لما ذكره زوجها، ريتشارد راتكليف.

ولم يعرف سبب التأجيل.

وفي أعقاب تأجيل المحاكمة اليوم الأحد، قالت النائبة البريطانية عن حزب العمال المعارض، توليب صديق، التي تمثل الدائرة الانتخابية لـ زغاري راتكليف في لندن، في تغريدة لها على موقع "تويتر" إن زغاري راتكليف "محبطة ومجهدة وغاضبة".

وأضافت بعد حديثها إلى ريتشارد راتكليف "مرة أخرى يتم معاملتها مثل ورقة مساومة".

وكانت الإذاعة الإيرانية الحكومية قد نقلت عن مصدر قوله إن نازانين زغاري-راتكليف (42 عاما) التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ومحاميها استدعيا للمحكمة الثورية يوم الثلاثاء الماضي لتسلم لائحة الاتهام الجديدة.

ولم يكشف مصدر الإذاعة الإيرانية عن تفاصيل لائحة الاتهام الجديدة ضد زغاري راتكليف

وألقي القبض على راتكليف في عام 2016 بعد زيارة والديها في جنوب إيران وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى.