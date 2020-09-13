نتنياهو عن السلام مع الإمارات والبحرين: نحن على أبواب حقبة جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى يوم الجمعة الماضي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم دولة عربية، وهو عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى.

وأضاف «نتنياهو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «كان الحديث دافئًا جدًا، واتفقنا فيه على إقامة سلام رسمي، وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، وكل ما يشمل هذا من أمور»، متابعًا: «لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد، نحن على أبواب حقبة جديدة».

وأوضح «هذا السلام سيكون مختلفًا، فهو سيكون سلامًا حارًا وسلامًا اقتصاديًا، علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضًا سلام بين الشعوب»، مضيفًا: «ستكون هناك حركة نشطة جدًا من الرحلات الجوية بين دولنا، والتحمس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك».

وتابع: «سأغادر البلاد هذه الليلة إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان هاتفين الاتفاقيتين؛ من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي».

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.