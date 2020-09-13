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رئيس البرلمان الكويتي يعلن إصابة نائبين بفيروس كورونا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 2:21 م

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إصابة نائبين بالمجلس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الغانم -في تصريح صحفي اليوم الأحد- "وصلني كتاب رسمي من وزير الصحة يوصي بإلغاء جلسة الثلاثاء المقبل، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي أن هيئة المكتب الخاصة بالمجلس ستجتمع غداً الاثنين؛ لاتخاذ قرار إلغاء جلسة الثلاثاء بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، الاستجواب المقدم من كل من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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