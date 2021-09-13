مورد السيارات الألمانى فيتيسكو يتوقع مبيعات منخفضة بسبب نقص الرقائق

توقعت شركة فيتسكو الألمانية لتوريد السيارات، التي سيتم إدراجها قريبا في بورصة الأوراق المالية في ألمانيا، أن يكون لنقص أشباه الموصلات تأثير كبير على المبيعات خلال العام المالي 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرياس وولف لصحيفة "يورو ام زونتاج" الاقتصادية "هذا يمثل بالفعل كمية كبيرة من إجمالي مبيعاتنا في عام 2021".

وأوضح أن النقص العالمي في أشباه الموصلات "أبطأ بدرجة كبيرة" التوقعات الواعدة للصناعة بأكملها.

ومن المتوقع أن تحقق سوق السيارات العالمية نموا برقم واحد (أي أقل من 10 %) هذا العام، وليس رقمين.

وقال وولف إنه يتوقع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر صعبة، بالنظر إلى عنق الزجاجة "ربما بحلول أوائل عام 2022 سيكون هناك انفراجة طفيفة لأن صانعي الرقائق يوسعون طاقتهم.. لكن هذا لا يعني أننا سنكون قد وصلنا إلى الوضع الطبيعي بحلول ذلك الوقت ".

ومن المقرر أن يتم إدراج شركة فيتيسكو، لتصنيع المحركات التابعة لمورد السيارات وشركة تصنيع الإطارات "كونتيننتال" ، في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية في 16 أيلول/سبتمبر.