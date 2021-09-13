قال المهندس محمود شحاته، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه من المستهدف تشغيل خزان مياه في »البراجيل« يخدم منطقة أرض اللواء بالجيزة خلال شهر، مشيرا إلى أن الخزان الجديد سيخدم نحو 147.943 ألف نسمة حتى عام 2050، وبإجمالي تمويل بلغ 110 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال الجولة الثانية التى نظمتها الوكالة الفرنسية، اليوم لعدد من المشروعات التى شاركت فى تطويرها، تضمنت زيارة سوق وطريق ومركز طبي وخزان مياه، بمحافظتى القاهرة والجيزة.



وأكد شحاته، أن الخزان الجديد سيرفع معدل استخدام المياه بالمنازل من 3 ساعات يوميًا إلى 6 و8 ساعات، مضيفًا أن المياه حاليًا لا تصل إلى المنازل في اليوم إلا 3 ساعات فقط، كاشفًا عن وجود 6 طلمبات لضخ المياه بتكلفه تصل إلى 40 مليون جنيه من أجمالي التمويل البالغ قيمته 110 مليون جنيه.

وذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بتمويل هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح نائب رئيس الشركة، أن الخزان تم الانتهاء من انشاؤه بنسبة 100%، ولكنه يتوقف فقط على توصيل الكهرباء التي من المستهدف توصيلها خلال شهر من الأن لكي يبدأ تشغيله.

وأكد أن الطلمبات ستساهم في وصول المياه إلى المنازل والأدوار المرتفعة دون الحاجة إلى تركيب «مواتير المياه».

كما أشار نائب رئيس الشركة، إلى أن مشروع خزان المياه ساهم في توفير نحو 19444 فرصة عمل.

وتبلغ مساحة الخزان 6 آلاف متر مكعب، وهو من أحد المبادرات التي تبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه لشرب بالمحافظة، بدعم من مجلس الوزراء في تسهيل إجراءات الحصول على الأرض المخصصة للخزان؛ لذلك يعد هذا المشروع بمثابة إعادة الحياة لأهالي المنطقة التي يكتظ بها الناس بشكلٍ كبير.



ونظمت الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر «AFD» جولة صحفية، بدأت أمس الأحد، لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تقوم بالإشراف عليها وتمويلها، وأبرزها مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة.



وشمل اليوم الأول من الجولة المستمرة حتى بعد غد الخميس المقبل، زيارة للتعريف بحجم التنفيذ بمشروع المترو، بدءا من موقع محطة الطريق الدائرى ثم ماسبيرو نهاية إلى محطتى كلية البنات وهيلوبوليس.