تسعى وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، للحصول على تمويل لتلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات الأفغانيات.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه طلب 29.2 مليون دولار كجزء من نداء عاجل أوسع نطاقا للأمم المتحدة، من أجل الحصول على 606 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.

وشددت الوكالة الأممية في بيان لها اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، على أهمية تقديم مساعدات دولية فورية للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتدهورة في أفغانستان، ومن المقرر أن تنفق المساعدة على الصحة الإنجابية واحتياجات الحماية لـ 1.6 مليون امرأة وفتاة معرضة للخطر في أفغانستان.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم: "في الوقت الحالي، تتمثل أولويتنا في توفير الصحة والحماية لما يقرب من أربعة ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة"، وأنه "يجب أن نقف بقوة ونتكاتف معا لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات".