أين تقع محطات المرحلة قبل الأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق؟ -خريطة تفاعلية

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تنفيذ- أحمد بدراوي:

نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر جولة صحفية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تقوم بالاشراف عليها وتمويلها، ومن أبرزها مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وشمل اليوم الأول من الجولة المستمرة حتى الخميس المقبل، زيارة للتعريف بحجم التنفيذ بمشروع المرحلة الثالثة.

وبدأت الجولة، من موقع محطة الطريق الدائري ثم ماسبيرو نهاية إلى محطتي كلية البنات وهيليوبليس.

وتضم المرحلة الثالثة 3 أجزاء (3 أ و3 ب و3 ج)، بتكلفة المرحلة 42.7 مليار جنيه

ويبلغ طولها نحو 18 كيلو متر مربع، بإجمالي عدد محطات 15 محطة.

ويتم تمويل المشروع: بالتعاون ما بين «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي».

ويربط المشروع وسط المدينة بالضفة الغربية «الجيزة» من خلال فرعين، نحو إمبابة في الشمال، ونحو جامعة القاهرة في الجنوب.

ومن المتوقع أن تخدم المرحلة 1.8 مليون راكب يوميًا.

وتقدم «الشروق» عرضًا تفاعليًا عن الأماكن عبر خرائط جوجل: