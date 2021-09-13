 الكرملين: بوتين لا يعتزم مناقشة الصراع الداخلي في أوكرانيا مع زيلينسكي - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين لا يعتزم مناقشة الصراع الداخلي في أوكرانيا مع زيلينسكي

بوتين
بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 5:43 م
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقوم بمناقشة قضية الحرب والسلم في إقليم دونباس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر بيسكوف -حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.- عندما سُئل عن مدى استعداد بوتين لعقد حوار مع نظيره الأوكراني بشأن قضية الحرب والسلم في دونباس، " أن الرئيس الروسي بالطبع لن يبحث هذه المسألة "، مؤكدًا أن روسيا ليست طرفًا في هذا الصراع.

وأوضح المتحدث أنه يمكن مناقشة مسألة الصراع في شرق أوكرانيا مع كييف فقط من منظور تنفيذ شروط حزمة إجراءات اتفاقية مينسك.

يذكر أن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرجي نيكيفوروف قال أمس الأحد، إن زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مع بوتين في أي وقت لإجراء نقاشات حول الأراضي التي لا تخضع لسيطرة كييف.

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