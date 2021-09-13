صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر

أعلنت مديرية التموين بالأقصر أنه خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر تم صرف وتوزيع عدد 28 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي 2.8 مليون رغيف لكل يوم، صرف كمية قدرها 1722.500 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية من خلال مستودعات الدقيق.

كما تم صرف سلع تموينية بمبلغ 26.7 مليون جنيه بنسبة 62.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 883 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضي لعدد 38 ألف بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

كما تم تحرير عدد 311 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 114 ضد المخابز البلدية وعدد 184 محضر ضد الأنشطة بالأسواق وعدد 13 محضر ضد أنشطة المواد البترولية، ضبط العديد من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكميات من الدقيق والسلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء.