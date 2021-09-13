صلاح يشارك لاعبي ليفربول الاحتفال بدخول نادي المائة في البريمييرليج

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احتفل لاعبو ليفربول الإنجليزي بوصول محمد صلاح، نجم الفريق، للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في الوصول للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أحرز هدفا أمام ليدز يونايتد بالجولة الرابعة البريميرليج.

بات محمد صلاح نجم ليفربول، خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدفا بالبريميرليج، وانضم لقائمة نادي المائة والتي تضم 30 لاعبا في المسابقة الإنجليزية.

ووقع صلاح على الهدف رقم 100 بشباك ليدز مساء الأحد، وذلك بعد 161 مباراة له بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وبات صلاح 5 أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد (162 مباراة)، بعد آلان شيرار (124 مباراة)، هاري كين (141 مباراة)، تيري هنري (160 مباراة).

وأصبح صلاح ثاني لاعب إفريقي يسجل 100 هدفي البريميرليج، بعد ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق والذي يتصدر قائمة الأفارقة المسجلين بالدوري الإنجليزي بـ 104 هدف.

ويعد هدف صلاح في شباك ليدز هو ثالث أهدافه بالبريميرليج هذا الموسم، حيث وقع من قبل على هدف بشباك نوريتش سيتي بالجولة الأولى، وهدف بشباك تشيلسي بالجولة الثالثة.