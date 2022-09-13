الأردن: إخلاء 6 أشخاص من موقع انهيار مبنى سكني بمنطقة جبل اللويبدة

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية، الدكتور رائد الشبول، إن الطواقم الطبية وصلت للميدان في موقع انهيار المبنى السكني بمنطقة جبل اللويبدة.



وأضاف الشبول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الثلاثاء، أن جميع الطواقم الطبية مستعدة لأي تدخل طبي للمصابين، مبينا أنه جرى إخراج 6 مصابين حتى الساعة 5:50 مساء الثلاثاء (بتوقيت الأردن) وجرى نقلهم للمستشفى.



وأكد أن مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير مستعدان لاستقبال الحالات، وأن سيارات الإسعاف متواجدة في المكان ومجهزة بالأجهزة اللازمة.



وبدأ الدفاع المدني الأردني، اليوم الثلاثاء، في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.



وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وأعضاء كبار في الحكومة إلى الموقع؛ بينما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية، لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.