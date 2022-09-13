الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون طفل في الصومال يواجهون سوء التغذية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأطفال في الصومال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من نصف مليون، وهو مستوى يتجاوز ذلك الذي شهده الصومال في مجاعة عام 2011 عندما توفي

عشرات الآلاف من الأطفال.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف "لدينا أكثر من نصف مليون طفل يواجهون موتاً يمكن تجنبه. إنه كابوس يخيم فوق الرؤوس"، مضيفاً أن هذا المستوى لم يشهده أي بلد حتى الآن هذا القرن، وفقا لوكالة رويترز.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أجزاء من البلاد ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة في وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي غياب الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وكانت مجاعة 2011 قد أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الصومال، نصفهم من الأطفال.