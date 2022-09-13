الأوقاف: انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني بمسجد الرحمة بالقاهرة

انطلقت لأول مرة اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية من مسجد الرحمة بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وفي جو إيماني.

وانطلقت فعاليات المقرأة برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفة.

وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة أعرب الدكتور عبد الكريم صالح عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للقرآن الكريم وأهله، كما قدم الشكر لوزير الأوقاف على رعايته لأهل القرآن وتشجيعه الدائم لهم على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه، مع ما رأيناه من تنويع في تلاوات القرآن الكريم، حيث انطلقت مقرأة كبار القراء برواية حفص عن الإمام عاصم، ثم تنطلق هذه المقرأة برواية ورش عن الإمام نافع، بما يؤكد أن مصر هي دولة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم قرئ بمصر، حيث إن الإمام ورش (رحمه الله) ولد وتوفي بمصر.

وقد افتتحت التلاوة بسورة يوسف، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وجمع من أئمة وزارة الأوقاف، ورواد المسجد.