شولتس يدون كلمة في سجل التعازي للملكة اليزابيث

دون المستشار الألماني أولاف شولتس كلمة في سجل التعازي للملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية في مقر السفارة البريطانية في برلين.

وكتب شولتس في كلمته مساء اليوم الثلاثاء مشيدا بالملكة: "في ذكرى صامتة لأوروبية عظيمة وداعمة للصداقة الألمانية البريطانية".

وأضاف شولتس أن دورها من أجل التفاهم الدولي كان دليلا لطريق الخروج من فترة ما بعد الحرب في القرن الحادي والعشرين " وستظل غير منسية بالنسبة لنا".

كانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل دونت كلمة في سجل التعازي في السفارة البريطانية في وقت سابق من اليوم.

وكانت السفيرة البريطانية جيل جالارد استقبلت المستشارة السابقة في مقر السفارة اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، دونت عمدة مدينة برلين فرانتسيسكا جيفي كلمة في سجل التعازي أعربت فيها عن حزنها لرحيل الملكة، كما وضعت جيفي زهورا أمام مبنى السفارة.

كانت اليزابيث توفيت في مقرها الريفي في قصر بالمورال في اسكتلندا يوم الخميس الماضي عن عمر 96 عاما.