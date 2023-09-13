قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن السد الإثيوبي كارثة وخراب حقيقي على مصر وبداية سيئة لسوء نية الإثيوبيين، مؤكدا أنه لا بد من أن تستمر المفاوضات.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن تصريحات إثيوبيا تتعامل بغطرسة في ملف سد النهضة وعلى المجتمع الدولي أن يصفعها حتى تفيق.

ولفت إلى أن تصريحات وزير الخارجية المصري عن السد الإثيوبي وطنية وأمينة وحادة، كذلك الرئيس السيسي، لدية قدر من الصبر والهدوء والسكينة نتيجة إيمانه بالله وأنه رئيس شبه متصوف في فهمه للأمور والحياة والمستقبل، لذلك يتحمل ويمتص، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن القيام بعمل عسكري أو أتخاذ أي إجراء عنيف ضد إثيوبيا ولكن هذا لا ينفي أن هذه قضية مُدرة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي ينتهز فرصة انشغال السودان بالأزمات والهموم الكثيرة التي تشغلها عن التركيز مع ملف سد النهضة.

ومن ناحية أخرى، علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على إعصار دانيال الذي اجتاح الدولة الليبية، مخلفا آلاف الضحايا، مضيفا أنه رسالة إلهية الله لتذكرة البشر البشر بأن هناك من هو أقوى.

ولفت إلى أن رفض الدول المنكوبة تلقي المعونات من بعض الدول لأنها نوع من التباهي، الجزائر دولة شديد المراس والبأس ودولة حادة جدا، منوها بأن المغرب له دور كبير جدا في غرب إفريقيا وجنوب الصحراء.

وتوجه بالتحية لدولة الجزائر على الدور الذي أدته لمساندة المغرب في الزلزال الذي وقع بها منذ أيام.

ونوه بأن المساعدات التي تقدمها مصر للمغرب وليبيا ستحسب لها في ميزات الريادة؛ لأنها تقف بجوار الأشقاء في الأزمات والكوارث.

