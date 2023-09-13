رومانيا تعثر على أجزاء من طائرات مسيرة قرب الحدود الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الرومانية في بوخارست، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية عثرت على أجزاء جديدة يعتقد أنها من طائرات مسيرة على بعد نحو 23 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وتم العثور على أجزاء من طائرة مسيرة الأسبوع الماضي قرب قرية بلورو الرومانية وهي تشبه الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الروسي، وفقا لبيان لوزارة الدفاع.

وفي هذه المرة، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن مروحيات عسكرية رصدت الأجزاء على مسافة نحو 23 كيلومترا داخل أراضي البلاد، قرب بلدتي نوفارو وفيكتوريا على دلتا نهر الدانوب.

وبحسب تقارير لوسائل إعلامية رومانية، تلقى السكان في بلديتي تولسيا وجالاتي، اللتين تحاذيان أوكرانيا، إنذارات للتحذير من غارات جوية عبر هواتفهم المحمولة في الساعات الأولى من اليوم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.

يذكر أن رومانيا عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو). وحتى الآن تشير الحكومة في بوخارست إنها لا تفترض أن روسيا تهاجم أراضيها عمدا.