 إعصار دانيال.. لقطات من الفضاء توثق حجم الدمار في درنة جراء الفيضانات (شاهد) - بوابة الشروق
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إعصار دانيال.. لقطات من الفضاء توثق حجم الدمار في درنة جراء الفيضانات (شاهد)

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 12:49 م
بثت قناة العربية، صورا من الفضاء لمدينة درنة الليبية، تُظهر وضعها المأساوي في أعقاب كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال.

وأظهرت الصور، دمارا وخرابا على أوسع نطاق جراء العاصفة التي ضربت البلاد، ما أسفر عن اختفاء ربع المدينة بالكامل.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة خلفت أكثر من 5300 قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدّان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.

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