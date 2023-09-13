طرح بوستر جديد لمسلسل الفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي

طرح الفنان أحمد فهمي على حسابه الرسمي بفيسبوك بوستر جديد لمسلسل "الفريدو"، وتشاركه البطولة الفنانة إلهام شاهين، والمسلسل عن كتاب 55 مشكلة حب، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.



وكتب فهمي: "فيه حب بيبتدي و يخلص وحب عمره مابينتهي.. #الفريدو #قريبًا"، وظهر الفنان أحمد فهمي في بوستر مسلسل الفريدو، ومعه الفنانة إلهام شاهين.



العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.