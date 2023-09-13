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بثت وسائل إعلام ليبية، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول طائرة كويتية إلى مطار بنينا لإغاثة البلاد التي تعيش كارثة إنسانية في أعقاب العاصفة دانيال.

وقال إعلام ليبي محلي، إن الطائرة محملة بـ40 طنا من المواد الإغاثية للمناطق المنكوبة جراء العاصفة.

وانطلقت الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي، الذي تضرر نتيجة للإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق البلاد، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وأكد السفير زياد فيصل المشعان سفير دولة الكويت لدى دولة ليبيا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، شعور دولة الكويت قيادة وشعبا بالحزن والألم الشديدين جراء هذه الفاجعة.

وجددت الكويت على لسان سفيرها، تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها في ظل هذه المحنة، واستمرار تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الجهود الليبية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وثمن سفير دولة الكويت لدى ليبيا سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كافة الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأسرع وقت.

وأشار إلى عملية التنسيق والإعداد القائمة ما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والإدارة العامة للإطفاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لاستكمال رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي.