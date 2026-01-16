 مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر تسرب غاز داخل شقة بالعمرانية - بوابة الشروق
مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر تسرب غاز داخل شقة بالعمرانية

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 5:30 م

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث بحالة اختناق، إثر حادث تسرب غاز داخل شقة سكنية بشارع متولي الشعراوي في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع شخصين داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع شخصين، وإصابة ثالث بحالة اختناق، إثر تسرب غاز، ونقلت الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

