أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رفع مستوى الجاهزية على طول جميع الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل متابعته للتطورات الإقليمية والتوتر المتصاعد مع إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي دفرين، في بيان مصور نُشر قبيل دخول يوم السبت، إن الجيش «عزّز القدرات ورفع مستوى الجاهزية على جميع الحدود»، مؤكدًا أن «الجيش مستعد وجاهز في كل الأوقات وعلى نطاق واسع، دفاعيًا وهجوميًا».

وأضاف دفرين أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، يجري تقييمًا مستمرًا للوضع، مشددًا على أن الجيش يدير التطورات «بصورة مدروسة ومهنية ومسؤولة»، مع بقاء القوات في «جاهزية كاملة لمجموعة واسعة من السيناريوهات».

وفي ظل حالة القلق السائدة في الشارع الإسرائيلي على خلفية تهديدات إيرانية بالرد في حال تعرضت لهجوم أمريكي، دعا دفرين الإسرائيليين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.

وقال: «يجب الاعتماد حصرًا على بيانات المتحدث باسم الجيش والقنوات الرسمية»، محذرًا من تداول الشائعات التي قد تُثير القلق بين الجمهور.

وأشار إلى أنه «لا يوجد أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية» مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن الجمهور سيجري إطلاعه على أي مستجدات «عند وجود حاجة حقيقية لذلك».

وفي سياق متصل، وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، إلى الولايات المتحدة صباح يوم الجمعة، لإجراء محادثات تتعلق بتطورات الوضع في إيران، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي وآخر مطلع على اللقاءات.

وتأتي زيارة برنياع في إطار المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاحتجاجات في إيران واحتمالات التحرك العسكري الأمريكي ردًا على حملة القمع التي ينفذها النظام الإيراني، بحسب وكالة «أمد» الفلسطينية للإعلام.