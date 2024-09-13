فنزويلا تستدعي السفير الإسباني على خلفية تصريحات تصف النظام بها بالديكتاتورية

صعدت فنزويلا من ردها الدبلوماسي على تصريحات "مزعجة" أدلت بها وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس بشأن كاراكاس.

واستدعت وزارة الخارجية في كاراكاس السفير الإسباني، اليوم الجمعة، فيما قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل إنه سيتم استدعاء سفير بلاده لدى مدريد للتشاور.

وكانت روبليس قد أشارت، أمس الخميس، إلى الفنزويليين في المنفى خلال حفل تقديم كتاب في مدريد، قائلة إنهم أُجبروا على مغادرة بلادهم " تحديدا بسبب الدكتاتورية التي يعانون منها".

ووصف جيل، في تغريدة على تطبيق تليجرام، تعليقات الوزيرة الإسبانية بأنها "وقحة ومزعجة وغير لائقة."

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا، التي يحكمها الرئيس انيكولاس مادورو منذ 11 عاما، والعديد من الدول الغربية قد تدهورت بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو والتي أسفرت عن تولي مادورو ولاية أخرى مدتها ست سنوات.

وزعمت المعارضة الفنزويلية حدوث تزوير في الانتخابات وأعلنت فوز مرشحها إدموندو جونزاليس.

وكان جونزاليس قد توجه إلى إسبانيا في نهاية الأسبوع الماضي وتقدم بطلب للجوء السياسي هناك، بعدما صدرت فى وقت سابق مذكرة اعتقال بحقه في فنزويلا على خلفية تهم تشمل التخريب والتآمر واغتصاب السلطة.

واعترفت الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية بفوز جونزاليس في الانتخابات، كما شكك الاتحاد الأوروبي أيضا في نتائج الانتخابات الرسمية في فنزويلا.

وفرضت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على عدد من المقربين من مادورو، متهمة إياهم بعرقلة عملية انتخابية شفافة.