أشار استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز" و"إبسوس" إلى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس عززت تقدمها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بعد مناظرتهما التلفزيونية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، أن هاريس تتقدم بخمس نقاط على ترامب، حيث حصلت هاريس على 47% وترامب على 42%.

وأظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز/إبسوس" أواخر الشهر الماضي أن هاريس حصلت على 45% مقابل 41% لترامب بين الناخبين المسجلين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال 63% من الناخبين المسجلين إن هاريس كان أداؤها أفضل على مسرح المناظرة، بينما قال حوالي 37% عن ترامب، ورأى 53% أن هاريس هي الفائزة في المناظرة مقارنة بنسبة 24% فقط لترامب.