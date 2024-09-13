محافظ البحيرة تعلن عن 5 آلاف فرصة عمل للشباب في ملتقى توظيفي

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تنظيم جهاز شباب الخريجين ملتقى توظيفي كبير يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات الدراسية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري.

وسيشارك في الملتقى الذي سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 سبتمبر 2024، بمركز فندق دمنهور السياحي، عدد من الشركات يصل إلى 25 شركة، توفر أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية في مجالات متنوعة، للمواطنين من سن 18 إلى 55 عامًا.

سيفتح الملتقى أبوابه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً. كما سيتضمن الملتقى جناحًا مخصصًا لعرض منتجات المرأة التي تم تدريبهن من خلال المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالإضافة إلى ركن خاص بمعرض الكتاب.