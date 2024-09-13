أعرب جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بالتواجد مع الأبيض خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن الأبيض يحتاج لبعض التنظيم في الفترة القادمة.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات عبر قناة الزمالك: "سبق لي العمل في السعودية، ولكن الوضع في مصر يختلف، أعلم أن مصر بلد كبير وهي دولة أفريقية لكن أعتقد أنها تختلف عن الدول العربية وأيضا عن الدول الأفريقية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "مصر دولة فريدة في ثقافتها والطريقة التي يتعامل بها الناس مع الأجانب، المصريون يتعاملون مع الأجانب بطريقة مهذبة وأنا سعيد بوجودي في مصر وأحب العيش هنا وفخور بكوني جزءا من عائلة الزمالك".

وتابع: "جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك أكد لي أنني سأتولى فريقًا رائعًا، وأخبرني أن الزمالك ناد رائع على جميع الأصعدة، ولكن لابد من تنظيم الأمور في الزمالك بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "حسام أشرف لاعب جيد، ويسجل كثيرًا، ولديه أيضًا الدوافع، وعودته إلينا إضافة قوية، أنا نبيل عماد دونجا يلعب في مركز هام جدًا وهو مقاتل ويملك القوة والموهبة".