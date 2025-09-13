ماليزيا: هجمات إسرائيل على 6 بلدان مرفوضة

• رئيس الوزراء أنور إبراهيم قال إن الغارات الإسرائيلية ضد عدة دول تكشف النهج العدواني وغير الإنساني لحكومة نتنياهو



قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، السبت، إن هجمات إسرائيل على 6 دول في المنطقة "بهذا القدر من الوقاحة لا يمكن قبوله".

جاء ذلك في كلمة له، بحسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أكد فيها أن الغارات الإسرائيلية على عدة دول تكشف النهج العدواني وغير الإنساني لحكومة بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن إسرائيل استهدفت خلال مدة قصيرة، 6 دول في المنطقة، هي قطر وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان، فضلا عن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الإقليمية لتونس.

وأفاد: "لا يمكن القبول بهجمات إسرائيل ضد 6 دول خلال أسبوع أو أسبوعين فقط بهذا القدر من الوقاحة".

وأعلن أن سيشارك الاثنين في القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة، لتأكيد دعم ماليزيا لفلسطين.

والثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا استهدف قادة لحركة حماس بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.