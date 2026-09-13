مسؤلو إنفاذ القانون يستجيبون لبلاغ بوجود متسلل في منزل كامالا هاريس

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ورد بلاغ عن وجود متسلل مساء الجمعة في منزل نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس في ماليبو بولاية كاليفورنيا، حسبما صرح مسؤولون في إنفاذ القانون ومتحدث باسم هاريس.

وقال قسم شرطة مقاطعة لوس أنجليس إن نواب المأمور استجابوا لبلاغ في منزلها في حدود الساعة 10:30 مساء بعد أن أجرت حراستها الأمنية الخاصة مكالمة عن "شخص مشبوه".

وأوضح قسم الشرطة أنه عند وصولهم، تواصلوا مع الشخص ونصحوه بالمغادرة. وغادر الشخص طواعية دون وقوع حوادث.

ولم تكن هاريس وزوجها، دوج إمهوف، في المنزل، وفقا لمتحدثها إدواردو نيجرون.

وقال: "إنهم ممتنون لأفراد الأمن وإنفاذ القانون الذين استجابوا بسرعة".