وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة في 4 مدارس بإدارة شرق طنطا

أجرى ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، جولة متابعة لعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة، والتي تضم 465 طالبًا، ومدرسة الجيل المسلم بنون، والتي تضم 552 طالبًا، ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة تأسيس عسكري، والتي تضم 624 طالبًا، ومدرسة طنطا الزخرفية المعمارية، والتي تضم 840 طالبًا، حيث رافقه خلال جولة المتابعة محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وفي بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، إلى مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة، وقام بتفقد المباني المدرسية وعدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال، وأشاد بالحضور الطلابي، وانضباط وانتظام الفصول والإشراف.

ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه، وضرورة التهوية الجيدة والإنارة داخل الفصول.

وكلف بضرورة التأكد من تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، كما وجه بضرورة التسجيل الإلكتروني للغياب بصورة يومية، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المدارس وحجرات الأنشطة.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الجيل المسلم بنون، إذ تابع عددا من الفصول والمعامل، وأشاد بانتظام الدراسة، ونظافة المدرسة، وممارسة الأنشطة، والتزام الطلاب بالزي المدرسي والحضور الجيد، ووجه بضرورة التسجيل الإلكتروني للغياب بصورة يومية.

ثم توجه «حسن»، إلى مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة تأسيس عسكري، وحرص على متابعة أداء الطلاب في الأقسام المختلفة بالمدرسة، إذ تفقد عددًا من الأقسام بالمدرسة.

وأشاد بانتظام الطلاب والتزامهم بالزي المدرسي، وكذلك الزي العملي داخل الأقسام، وتدريب الطلاب على الماكينات المختلفة، كذلك قام بمتابعة دفاتر التحضير للسادة المعلمين، كما تابع وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة.

وأكد في نهاية الجولة، ضرورة تواجد الأمن على بوابة المدرسة، واتباع كافة التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن الطلاب والمنشأة التعليمية.

واختتم وكيل الوزارة، متابعة اليوم في مدرسة طنطا الزخرفية المعمارية، إذ تفقد الفصول والورش، واطمأن إلى انتظام الدراسة بالمدرسة، والحضور الطلابي، موجها بضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتزام الطلاب بالزي المدرسي، ومنع خروج الطلاب من البوابة أثناء اليوم الدراسي.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لإدارة المدارس التي قام بمتابعتها اليوم على الجهد المبذول، وانضباط وانتظام الدراسة، وتسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والاهتمام بالنظافة والانضباط المدرسي، متمنيًا عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.