وكيل تعليم شمال سيناء: سيتم إنشاء مدرسة في تجمع تنموى بمنطقة قبر عمير

أصدرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، بيانا حول ما أثير عن مدرسة النخلات بقرية قبر عمير بالشيخ زويد.

وقال حمزة رضوان، إن مدرسة النخلات تهدمت كليا بسبب الأحداث التى مرت بها المحافظة والتعامل مع العناصر الإجرامية الإرهابية خلال العملية الشاملة، مضيفا أنه تم نقل تلاميذ المدرسة وإلحاقهم على مدرسة قبر عمير في الفترة الصباحية مع زملائهم في ذات المدرسة.

وأشار رضوان، إلى ظهور عدد من تلاميذ المدرسة على أنقاض المدرسة القديم غير لائق، ويشكل خطورة عليهم، حيث إن هذه الأماكن خطرة.

ولفت إلى أنه من المفترض إنشاء تجمع تنموي حضاري بالمنطقة يضم مدرسة تضم 22 فصلا دراسيا، ومجهزة على أحدث مستوى لتقديم خدمة تعليمية للتلاميذ.

وطالب رضوان، أولياء الأمور بعدم اقتراب أبنائهم للأماكن التي تضررت بسبب الأحداث، لأن هذا يعد خطراً جسيماً على حياتهم، مع الالتزام والابتعاد عن تلك المناطق لحين تطهيرها نهائياً من قبل الجهات المختصة.

وكان تلاميذ مدرسة النخلات في منطقة قرية قبر عمير في مدينة الشيخ زويد، قد طالبوا بإنشاء مدرسة جديدة بعد تضرر مدرستهم، حيث نظموا طابور الصباح في مدرستهم القديمة، رافضين نقلهم إلى مدرسة أخرى نظرا لبعد المسافة.