محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس ويوجه بزيادة وسائل النقل لمواجهة الزحام

تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، في جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس، للتأكد من جاهزيتها واستقرار الدراسة وانتظام الطلاب داخل الفصول.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إذ تفقدا الفصول الدراسية، واطلعا على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطلاب، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

وهنأ المهندس أيمن عطية، طلاب الإسكندرية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مؤكدًا أن المحافظة تتابع انتظام الدراسة منذ يومها الأول، وتسعى إلى تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو العاملين بالمنظومة التعليمية.

وشملت الجولة أحد أكبر التجمعات التعليمية بشرق الإسكندرية، والذي يضم نحو 20 مدرسة، إلى جانب عدد من المدارس الجاري تنفيذها، فضلًا عن مساحات أخرى مخصصة لإقامة مدارس جديدة، بما يدعم التوسع في البنية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

ويضم التجمع مدارس لمراحل تعليمية مختلفة تبدأ من رياض الأطفال وتمتد حتى التعليم الثانوي العام والفني، بما يوفر منظومة تعليمية متكاملة لأبناء المنطقة ويخفف الضغط عن المدارس القائمة.

- إشادة بالتعليم الفندقي وربط الدراسة بسوق العمل

وخلال جولته، تابع محافظ الإسكندرية أحد النماذج المتميزة في التعليم الفني، من خلال تفقد المدرسة الثانوية الفندقية، مشيدًا بما تضمه من تجهيزات وإمكانات، ومؤكدًا أهمية التعليم الفني والسياحي في إعداد الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن طبيعة العمل في القطاع الفندقي والسياحي تحتاج إلى الالتزام والانضباط والمهارات العملية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة التعليم الفني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والاستمرار في توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الطلاب.

- زيادة وسائل النقل لمواجهة زحام المدارس

وفي ملف النقل، أكد محافظ الإسكندرية استعداد المحافظة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل المواصلات بالتزامن مع بداية العام الدراسي، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأوضح أن المحافظة تعمل على زيادة أعداد المركبات والدفع بمركبات حديثة، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب والعاملين المتجهين إلى المدارس والعودة منها، والحد من التكدسات المرورية والزحام الذي تشهده بعض المناطق خلال أوقات الذروة.

وتأتي الجولة في إطار خطة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ميدانيًا، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدارس وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية القائمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل نقل مناسبة تتواكب مع الزيادة في أعداد الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.