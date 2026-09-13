تحدث المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المنافس يمتلك العديد من عناصر القوة، لكنه شدد في الوقت نفسه على قدرة فريقه على استغلال نقاط الضعف التي ظهرت خلال دراسته.

وقال طالب في تصريحات عبر قناة «مودرن سبورت»، إن الزمالك يملك تاريخًا كبيرًا في القارة، إلى جانب الألقاب والجماهيرية، لكنه يرى أن هذه العوامل لا تحسم المباريات قبل بدايتها.

وأوضح: "الزمالك فريق قوي من ناحية التاريخ والألقاب والجمهور، ولكن كرة القدم لا تحسم على الورق فقط".

وأضاف مدرب الجيش الرواندي: "سنخوض المباراة بكل ما نملك من الناحية الفنية والتكتيكية، ونتوقع مواجهة قوية، وسنعمل على استغلال نقاط الضعف التي رصدناها لدى الزمالك من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشار طالب إلى أن اللعب على الأطراف يمثل أحد أبرز أسلحة الزمالك، موضحًا أن فريقه حرص على دراسة تحركات لاعبي المنافس قبل اللقاء.

وقال: "الزمالك يعتمد بشكل كبير على اللعب عبر الأطراف، خاصة مع سرعة الظهيرين، ونحن درسنا الفريق ونعرف نقاط قوته، كما يمتلك لاعبون أصحاب مهارات فردية جيدة ويتمتعون بالسرعة".

وتطرق المدير الفني للجيش الرواندي إلى واقعة مواطنه الحسين عموتة مع علي محمود، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن الطرفين أخطآ في التعامل مع الموقف.

وقال طالب: "اللاعب أخطأ وعموتة أيضًا، وكان بإمكان المدرب تفادي ما حدث، لأنه يعلم بوجود كاميرات، واللاعب اعترف بعدم وجود خلاف"

واختتم حديثه متمنيًا عدم تكرار مثل هذه المواقف، قائلًا: "أتمنى من المدرب تفادي هذه المشاكل، لأنها تمس النادي واللاعب والجهاز الفني".