مدير أمن أسيوط يتفقد الحالة الأمنية والمرورية بمحيط المدارس في أول يوم دراسي

مأمورو المراكز يصطحبون أبناء شهداء الشرطة في أول يوم دراسي

تفقد اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية والتمركزات المكلفة بتأمين الشوارع بمحيط المدارس، في أول يوم دراسي بمحافظة أسيوط.

وفي نفس السياق، تفقد مدير الأمن، حالة المرور بشوارع مدينة أسيوط، موجها بتكثيف الخدمات المرورية بالميادين والشوارع، وذلك لتسيير حركة المرور وعدم التكدس، خاصة أمام المدارس، لعدم تعطيل الشوارع بمدينة أسيوط والمراكز التابعة.

ووجه مدير أمن أسيوط، طبقا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مأموري المراكز والأقسام باصطحاب أطفال المدارس من أسر الشهداء في أول يوم دراسي للتواجد معهم بطابور الصباح، في إطار دعم وزارة الداخلية لأسر وأبناء شهداء الشرطة.

وعلى الجانب الآخر، قرر مدير أمن أسيوط، بالتنسيق مع اللواء محمد عزت مدير المباحث، تعيين خدمات أمنية أمام مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي من ناحية، وأمام مدارس قرى ومدن بعض المراكز التي بها خصومات ثأرية لمتابعة الحالة الأمنية ومنع أية خلافات.