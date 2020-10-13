وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة كما يتواجد اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا المجلس، وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، وكان في استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة في وقت سابق اليوم، وتضم الجهاز الفني والقائمة المختارة من اللاعبين، على أن يلتحق بهم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط، والمهاجم أشرف بن شرقي الذي يخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد الكونغو اليوم الثلاثاء.