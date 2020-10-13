 وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وصول بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 10:05 م

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة كما يتواجد اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا المجلس، وكذلك أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، وكان في استقبال البعثة عمر شعيب القنصل المصري وأعضاء السفارة.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة في وقت سابق اليوم، وتضم الجهاز الفني والقائمة المختارة من اللاعبين، على أن يلتحق بهم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط، والمهاجم أشرف بن شرقي الذي يخوض مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد الكونغو اليوم الثلاثاء.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك