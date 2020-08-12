 اليونان: لا محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه الجرف القاري للبلاد - بوابة الشروق
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اليونان: لا محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه الجرف القاري للبلاد

أثينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:10 م

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا؛ طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في مياه الجرف القاري لليونان.

 

وأضاف بيتساس -في تصريحات متلفزة نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "أننا لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت أوروتش رئيس في المنطقة".

 

وكانت اليونان قد ذكرت أمس الاثنين، أن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام في المنطقة.

 


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