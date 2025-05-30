رقم تسجيل ضريبي يكشف مكان إقامة إدوارد سنودن مسرب الوثائق السرية الأمريكية بالقرب من موسكو

أعلن مشروع الأبحاث "سيستيما" الروسي، اليوم الجمعة، أنه قد تم تحديد مكان إقامة إدوارد سنودن، مسرب الوثائق السرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية قبل أكثر من عقد، في مدينة ليوبيرتسي أو قربها، فى منطقة موسكو.

واستند مشروع سيستيما في معلوماته إلى رقم التسجيل الضريبي الخاص بسنودن، والذي يُظهر أنه مسجل في المدينة. ويشرف مكتب الضرائب في ليوبرتسي على ثلاث مدن أخرى في منطقة موسكو.

يذكر أن مكان إقامة سنودن في روسيا ظل سريا حتى الآن.

وفي عام 2013، سرب سنودن آلاف الوثائق السرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية ومن وكالات الاستخبارات التابعة لتحالف "العيون الخمس" الذي يضم المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى جانب الولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت، قال إنه كان يعتزم طلب اللجوء في الإكوادور، لكنه علق في موسكو بعد أن ألغت السلطات الأمريكية جواز سفره.

وتحت ضغط من الولايات المتحدة، رفضت عدة دول استقباله، إلى أن عرضت عليه روسيا، في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين، اللجوء. ومنذ ذلك الحين حصل على الجنسية الروسية.