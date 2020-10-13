قطر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128 ألفًا و405 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 220.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 197 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 125 ألفًا و373.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.