بوتين يرجح وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار

رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتمال بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن بلاده لا تسمح بقفزات حادة في الأسعار في سوق النفط.

وقال الرئيس الروسي، خلال كلمة أمام منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، اليوم الأربعاء: "نبذل قصارى جهدنا لضمان استقرار سوق النفط بشكل كامل، ونحن لا نسمح بارتفاع حاد في الأسعار".

وأضاف: "أن ولي عهد المملكة العربية السعودية والعاهل السعودي والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب لعبوا دورًا إيجابيًا كبيرًا في استقرار سوق الطاقة".

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده لا تسعى لتقييد إنتاج النفط من أجل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن كل التحركات يجب أن تكون متوازنة.