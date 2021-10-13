 إيران وسوريا والوضع في غزة على طاولة بلينكن ونظيريه الإسرائيلي والإماراتي - بوابة الشروق
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إيران وسوريا والوضع في غزة على طاولة بلينكن ونظيريه الإسرائيلي والإماراتي

رويترز
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:35 ص

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي يوم الأربعاء مواضيع إيران وسوريا والوضع في غزة وغيرها.

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي حول لقاء بلينكن مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن يوم الأربعاء، إنه "سيتم بحث القضايا التي تثير قلقا لدينا في المنطقة".

وأوضح أن "بينها إيران وسوريا والتنمية الاقتصادية"، مضيفا أن الوزراء سيبحثون أيضا العلاقات مع الصين وتنفيذ "اتفاقيات أبراهام" والوضع في قطاع غزة.

وأكد المسؤول أن إدارة بايدن تؤيد حل الدولتين، مشيرا مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة "تدعم إسرائيل في محاربة الإرهاب"، وأن بلينكن سيبحث مع لابيد مسألة تحديث نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

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