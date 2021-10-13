هيئة ليبية: انتشال 25 جثة من 5 مقابر جماعية وفردية بمدينة ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 25 جثة من 5 مقابر جماعية وفردية بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء، إن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قامت بالعمل على عدد 5 مواقع لمقابر جماعية وفردية (بمكب القمامة العام) بمدينة ترهونة، وذلك رغم صعوبة العمل بالمكب وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات.

وأوضحت الهيئة أنه تم استخراج 10 جثث من المقبرة الأولى، و9 جثث من المقبرة الثانية، و4 جثث من المقبرة الثالثة، وجثتين من المقبرتين الرابعة والخامسة.

وأشارت إلى أن كل الجثث مجهولة الهوية، لافتة إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

وكانت ترهونة مقرا للواء التاسع المسمى بـ"الكانيات" نسبة لعائلة الكاني التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لخليفة حفتر والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ شهر أبريل 2019.